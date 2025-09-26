Wolmirstedts zukünftiger Bürgermeister holt die Idee eines riesigen Generationen-Spielplatzes wieder hervor. Dem alten Stadion des Friedens könnte mit dem sportlichen Meilenstein wieder Leben eingehaucht werden. Stellt sich nur die Frage nach dem Geld.

Scheitert es am Geld? In Wolmirstedt soll auch Opa Spaß haben

Wolmirstedt. - Für Kinder sind sie oft der Höhepunkt des Tages, während Mama, Papa, Oma und Opa meist am Rand stehen oder sitzen bleiben müssen: Gemeint sind die Spielplätze der Stadt. In Wolmirstedt wird nun überlegt, das zu ändern. Die Idee für den sportlichen Meilenstein bringt der zukünftige Bürgermeister, Mike Steffens (KWG Börde) erneut auf den Tisch.