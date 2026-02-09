In den einstigen Kult-Imbiss an der B71 in Groß Ammensleben ist wieder Leben eingezogen. Doch die Betreiberin des Lokals direkt neben dem „Nelskamp“-Dachziegelwerk an der Bundesstraße 71 will noch mehr.

Marcel Frommhagen, bekannt aus dem Restaurant „Zur Hühnerleiter" in Magdeburg Alt-Olvenstedt, versorgt mit einem Kollegen die Gäste im Imbiss „Zur Heimatliebe" an der B71 in Groß Ammensleben.

Groß Ammensleben - Im Imbiss nur weniger Meter von der B71 in Groß Ammensleben riecht es lecker nach gebratenen Bouletten. Obwohl es erst kurz nach 10 Uhr ist, klopft Koch Marcel Frommhagen schon fleißig Schweineschnitzel. Währenddessen reinigt Chefin Stefanie Grabinski mit einen Wischsauger den Boden, um alles klar für die ersten Gäste zu machen.