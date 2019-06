In der Ebendorfer Gartensparte "Am Mühlenweg" wurde zum 95. Spartengeburstag der schönste Garten gekürt.

Ebendorf l Der Garten von Susanne Wöltje wurde zum schönsten der Kleingartensparte "Am Mühlenweg" gekürt. Eine Jury hatte im Vorfeld die Gärten angeschaut und bewertet. Dabei kamen mehrere Parzellen in die engere Auswahl für die vorderen Plätze. Bei den Bewertungskriterien achtete die Jury darauf, dass ausreichend Obst und Gemüse angebaut war sowie auf den Allgemeinzustand. Als Grundlage wurden die Bestimmungen des Bundeskleingartengesetzes herangezogen. Die Siegerin freute sich über einen Pokal und ein Banner, dass die kommenden Tage am Zaun hängen wird.