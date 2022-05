Schüler aus Norwegen, Portugal und der Türkei zu Gast in der Ganztagsschule Zielitz

Zielitz - Schon lange war das Treffen mit Schülern aus den Partnerländern geplant. In der Ganztagsschule „Werner Seelenbinder“ in Zielitz war die Aufregung groß. „Und immer wieder mussten wir befürchten, dass die Corona-Pandemie doch noch einen Strich durch die Planungen machen würde“, so die Zielitzer Schüler.