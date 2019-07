Vor 25 Jahren wurde der Schützenverein Eichenbarleben gegründet. Susann Ullrich und Markus Gietz sind das aktuelle Schützenkönigspaar.

Eichenbarleben l 25 Jahre ist es jetzt her, dass sich in Eichenbarleben – so erklärte es der CDU-Bundestagsabgeordnete Manfred Behrens – mutige Bürger fanden, einen Schützenverein zu gründen. Die Entwicklung verlief nach Aussage von Jürgen Schäfer, Schatzmeister des Vereins, positiv. „Wir haben es geschafft, den Verein zu entwickeln und zu erhalten“, sagte er anlässlich des diesjährigen Schützenfestes. Heute zählt der Verein über 80 Mitglieder.

Derzeit 80 Mitglieder

Ein wichtiges Standbein bei der Vereinsarbeit ist die Schießanlage, die täglich geöffnet ist und auf der Monat für Monat im Durchschnitt 400 Sportschützen ihrem Sport nachgehen. Während seines Resümees klang nicht zuletzt aufgrund der schießsportlichen Erfolge ein wenig Stolz mit. Dem konnte auch Kreisschützenmeister Hartmut Neumann nur beipflichten. Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass mit Marina Bliss ein Vereinsmitglied auch Bundesschützenkönigin und Deutsche Meisterin in einem Jahr geworden ist.

Aber auch der Weitblick auf die Zukunft ist bei den Eichenbarleber Schützen da. So soll 2020, wenn die Eichenbarleber Schützen ihr Schützenfest feiern, die Schotterfläche vor dem Vereinsheim auch gepflastert sein.

Bilder Letzter Auftritt für die Vorjahres-Majestäten aus 2018: König André Schröder, Jugendkönigin Cassidy Gietz und Jugendkönig Malte...



Durch den idyllischen Schlosspark führte am Freitag der Schützen- und Fackelumzug bis zum Gelände an der Feuerwehr. Foto: Constanze Arendt-Nowak



Der Nachwuchs traf gut beim Laserschießen. Florian Brink, Melina Tschirschnitz, Frieda Lenkeit und Mariella Gietz waren die Besten. Foto: Constanze Arendt-Nowak



Deutsche Meisterin im Verein

Das Schützenfest ist seit Beginn der Vereinsgeschichte Jahr für Jahr der Höhepunkt. Bis zum 20-jährigen Bestehen im Park gefeiert, läuft es seitdem im kleineren Rahmen gemütlicher auf dem Vereinsgelände am Ortsausgang von Eichenbarleben ab. Höhepunkte gibt es mit der Königsproklamation und dem Tanzabend am Sonnabend sowie einem Fackelumzug am Freitag trotzdem. So war es auch 2019.

Die Vorbereitungen für die Königsproklamation wurden bereits eine Woche zuvor beim Königsschießen getroffen. 30 Teilnehmer hatten jeweils fünf Schuss, von denen die besten drei in die Wertung kamen. Den jeweils drei Besten bei den Damen und bei den Herren wurde telefonisch mitgeteilt, dass sie für die Königswürde infrage kommen. Fast alle konnten sich mindestens schon einmal in der Vergangenheit Dame beziehungsweise Ritter oder Königin oder König nennen.

Als 2. Dame hat Stefanie Brink in diesem Jahr Thomas Ullrich als 2. Ritter an ihrer Seite, 1. Dame wurde Marina Bliss und 1. Ritter Thomas Hohlfeld. Als Schützenkönigspaar vertreten in diesem Jahr Susann Ullrich und „Vereinsneuling“ Markus Gietz den Verein.

Jugendkönigin setzt Amtszeit fort

Bei der Jugend war die Teilnahme am Königsschießen in diesem Jahr nicht so groß. So kann sich Cassidy Gietz eine weitere Amtszeit mit der Schützenkette schmücken.

Ehe die Musik zum Königstanz erklang, war den Majestäten die Gratulation der Bürgermeisterin Steffi Trittel sicher. Sie dankte auch allen, die sich für das Fest engagiert haben.