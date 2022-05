Schüler stehen in Zielitz auf der Theaterbühne

Zielitz - Rund 40 Kinder und Jugendliche lernen das Schauspiel im Theater in Zielitz. Am Sonnabend öffneten sich die Türen der Schauspielschule für interessiertes Publikum. So konnten die professionellen Theaterleute zeigen, was sie den jungen Menschen beigebracht haben. Und die Schauspielschüler boten auf der Theaterbühne eine sehenswerte Schau ihres Könnens.