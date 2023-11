Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ebendorf - An der Bushaltestelle in der Barleber Straße in Ebendorf scheint an diesem Morgen alles entspannt. Auf dem jüngst vergrößerten Bereich haben alle hier wartenden Kinder und Erwachsenen genug Platz. Auch der Abstand zu den vorbeirauschenden Autos ist größer geworden.