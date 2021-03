Auf dem Schulhof Gutenberg-Schule soll es zukünftiger bunter und grüner zugehen.

Wolmirstedt l Mit gekonntem Griff schnappt sich Rico Lehmann eine Blume im Topf setzt diese unter den Augen seiner Schützlinge ein. „Das könnt ihr übrigens in Dreierteams machen, dann seid ihr schneller fertig“, erklärt der Schulsozialarbeiter den Schülerinnen der vierten Klasse der hiesigen Grundschule. Bevor er, sowie die Jungen und Mädchen mit der Verschönerungsaktion begonnen haben, wurden die Aufgaben klar verteilt. Während sich die Mädchen erstmal primär um die Begrünung des großen Pflanzkübels mit Primeln kümmern, sollen die Jungen den neuen Mutterboden für die zukünftige Wildwiese ausbringen und verteilen.



Mit der Verschönerungsaktion ist der Startschuss für die Begrünung des Schulhofes der Gutenberg-Schule in der Meseberger Straße gefallen. Bisher hatte der Hof eher ein tristes Bild abgegeben und nicht wirklich zum langen Aufenthalt im Freien eingeladen. „Ich fand den Hof jetzt nicht so wirklich schön und wollte aktiv etwas verändern“, erzählt Schulsozialarbeiter Rico Lehmann. Er habe sich daraufhin mit der Schulleitung zusammengesetzt und letztendlich das „Go!“ für die Aktion erhalten. Nach monatelanger Planung und dem ein oder anderem Lockdown sei man nun endlich in der Lage den Schulhof zu gestalten. „Wir wollten keine grüne 0815-Wiese, sondern etwas, woran die Schüler und Schülerinnen ihren Spaß haben und auch noch was lernen können.“ Außerdem, und das sei besonders wichtig, wurde eine Gefahrenquelle beseitigt. Am Rand des Schulgeländes war vor rund zwei Jahrzehnten ein kleines Feuchtbiotop, bestehend aus einem Teich und umliegender Wiese, angelegt worden. „Leider ist die Fläche in den letzten Jahren verkommen und wurde letztendlich mit Bauschutt vollgeschüttet“, erzählt Lehmann. Zwar sei das für jüngeren Schüler ein kleiner Abenteuerspielplatz gewesen, andererseits aber auch eine große Unfallquelle.



Brachfläche weicht für Wildwiese

Zukünftig soll auf der ehemaligen Brachfläche eine Wildwiese entstehen, wo sich Insekten wie Bienen und andere heimische Arten ungestört entwickeln können. „Um diese Wiese werden wir einen Weg anlegen, den unsere Schüler selber gestalten werden.“ Als Grundbaustein sollen dafür Steine genutzt werden, die von den Schülern bunt angemalt worden. „Bunt deshalb, weil wir auch eine bunte Schule sind. Bei uns ist jeder willkommen.“ Man sei eine weltoffene und vor allem tolerante Lehrer- und Schülerschaft. Mit dem bunten Weg wolle man so ein Zeichen setzen. Zusätzlich seien noch zwei Insektenhotels, welche Lehmann aus Bausätzen mit den Jungen und Mädchen bauen will, sowie Sitzgelegenheiten geplant. „Hier soll nicht nur in der Pause verweilt werden, sondern auch im Rahmen des Unterrichts etwas über unsere heimische Natur und Tierwelt gelernt werden“, so der Schulsozialarbeiter.



Mit dem Ausbringen der Muttererde für die Wildwiese sind vor allem Leon Hirsch und Elias Maitre aus der vierten Klasse beschäftigt. Mit Rechen verteilen die beiden Zehnjährigen die Erde gleichmäßig über dem ehemaligen Teich. „Na klar macht mir die Arbeit hier Spaß. Das ist ja mal was vollkommen anderes, als nur Unterricht“, freut sich Leon. Ein bisschen stolz seien er und seine Kumpels schon. Immerhin werde man Ende sehen, was man tolles geleistet hat. Das bestätigt auch Rico Lehmann. „Die Jungen und Mädchen sollen sich später an ihrem eigenen Erfolg erfreuen. Davon werden sie mindestens die nächsten fünf Jahre noch etwas haben“, ist er sich sicher.



Ökokurs plant Umgestaltung mit

Dass die Grundschüler nicht die einzigen sind, die sich an der Verschönerungsaktion beteiligen, sieht man auch außerhalb des Schulhofes. Hier haben die Schüler der Halbgruppe 5a der Gemeinschaftsschule bereits am Dienstag ein insektenfreundliches Vier-Jahreszeitenbeet auf den Weg gebracht. So wurde unter anderem gegraben und gegossen um zahlreiche Primeln in die Erde zu bringen. „Geplant wurde dieses von den Schülern des Ökokurses aus der neunten und zehnten Klasse“, erklärt Biolehrerin Kathrin Flügel. Man habe noch einiges vor und werde dies nach und nach auch umsetzen.



Dabei können sich Lehrer, Schüler und Schulsozialarbeiter der Hilfe der Stadtverwaltung sicher sein. Unter anderem wurden 666 Euro sowie Muttererde und Primeln für die Frühjahrsaktion zu Verfügung gestellt.