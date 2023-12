Immer wieder bereitet die kaputte Straßenbeleuchtung in Wolmirstedt Sorgen. Doch nun sind die Lampen repariert.

Schulwege in Wolmirstedt sind wieder hell

Die Straßenbeleuchtung in der Geschwister-Scholl-Straße ist wieder hell.

Wolmirstedt - Die Lampen in der Wolmirstedter Geschwister-Scholl-Straße Richtung Elbeu leuchten wieder, auch die Triftstraße im Bereich der Diesterweg-Schule ist wieder hell. Wolmirstedter können also in der finsteren Jahreszeit wieder sicherer unterwegs sein.