Saisonabschluss der Schützen in der Börde Schützenverein Barleben feiert sein Traditionsfeuer mit Pokaljagd
Während des letzten Schießens mit dem Kleinkalibergewehr vor der Winterpause treten 46 Schützen in mehreren Wettbewerben an. Warum auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr kräftig mitmischen.
23.10.2025, 08:30
Barleben - Der Herbst bedeutet für viele das Ende der Sommersaison. Auch die Mitglieder des Schützenvereins Barleben (BSV) motten ihre Kleinkalibergewehre ein, bevor im Frühjahr mit eben diesen Waffen erneut um Pokale geschossen wird.