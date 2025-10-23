Während des letzten Schießens mit dem Kleinkalibergewehr vor der Winterpause treten 46 Schützen in mehreren Wettbewerben an. Warum auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr kräftig mitmischen.

Zum Kleinkaliber-Saisonabschluss hatte der Barleber Schützenverein auf sein Gelände eingeladen. Hier wurde unter anderem ein Preisschießen veranstaltet sowie um den Landwehrpokal gekämpft.

Barleben - Der Herbst bedeutet für viele das Ende der Sommersaison. Auch die Mitglieder des Schützenvereins Barleben (BSV) motten ihre Kleinkalibergewehre ein, bevor im Frühjahr mit eben diesen Waffen erneut um Pokale geschossen wird.