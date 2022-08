Schwarzbau - werden Lauben am Jersleber See bei Magdeburg abgerissen?

Frust bei Laubenpiepern: Am Jersleber Sees verbringen Familien ihre Freizeit in rund 500 Bungalows. Viele davon sind umgebaut worden, womöglich illegal.

Schwarzbau oder Altbestand: Der Landkreis Börde überprüft die Bungalowsiedlung am Südufer des Jersleber Sees auf illegal errichtete oder erweiterte Lauben.

Jersleber See - In der Bungalowsiedlung am Südufer des Jersleber Sees herrscht eifriges Bauen. Schon von weitem ist das Schlagen von Hämmern auf Holz zu hören. Handwerker sind gerade dabei, ein Dach auf den Rohbau einer Datsche zu setzen.