Heimatgeschichte SED sicherte sich 1946 ihre Wahlsiege im Kreis Haldensleben

Am 8. September jähren sich die ersten freien Wahlen in Deutschland nach dem Ende der Nazizeit zum 75. Mal. In einer Volksstimme-Serie löst Historiker Wilfried Lübeck auf, dass die Wahlen im Osten nicht frei waren.