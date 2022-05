Seit 40 Jahren leitet Armin Hartwig Musikschulen in Haldensleben und Wolmirstedt - wer bietet mehr?

Wie ein Quereinsteiger den Weg an die Spitze fand und blieb

Als Landrat Martin Stichnoth (l.) zum 40. Leitungsjubiläum gratulierte, nahm Armin Hartwig die Gitarre in die Hand.

Wolmirstedt - Seit 40 Jahren ist Armin Hartwig der Leiter einer Musikschule und es ist unklar, ob es in Deutschland jemanden gibt, der ebenso lange an ebensolcher Spitze steht. Ungewöhnlich ist jedoch nicht nur die lange Dienstzeit des 62-Jährigen, sondern auch die Umstände, unter denen er Musikschulleiter wurde: als Quereinsteiger, der sich das Fachwissen erst aneignete, als er längst die Musikschulfäden in der Hand hielt.