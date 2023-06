Wolmirstedt - Der neue Seniorenwohnpark nimmt Gestalt an. Jenseits der Bahnschranken, in der Glindenberger Straße 7a, will der Flechtinger Pflegedienst Senioren ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Am Sonnabend, 24. Juni, sind interessierte Bürger zum Tag der offenen Baustelle eingeladen. In der Gartenstraße, wenige Meter Luftlinie entfernt, wächst die Wabe des Seniorenwohnparks von Humanas.

