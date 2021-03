Das Feuerwehrhaus in Farsleben ist zu klein und nicht mehr auf dem neusten Stand der Technik. Jetzt gibt es konkrete Pläne für einen Neubau.

Farsleben l Endlich wird es konkret: Die Freiwillige Feuerwehr Farsleben soll ein neues Domizil bekommen. Dafür wurden nun die ersten groben Pläne vorgestellt. Mit der neuen Planung sind auch Befürchtungen vom Tisch, dass ein alter Baum gefällt werden muss, der den Farslebern am Herzen liegt.



Mit einer in Auftrag gegebenen Risikoanalyse vor einigen Jahren fiel das Urteil für das Gerätehaus „Im Winkel“ in Farsleben vernichtend aus. Der Stützpunkt der Freiwilligen Feuerwehr entspricht nicht mehr den aktuellen Standards. Konkret ist das Gebäude einfach zu klein, für seine Bestimmung. Laut dem Gutachten passen die Raumstrukturen nicht mehr. So ist die Fläche in Sachen Arbeitsschutz viel zu klein. Auch ein zeitgemäßer Sanitärtrakt und Barrierefreiheit fehlen. Das schnelle Umziehen im Falle eines Einsatzes ist auch nur unter größter Vorsicht möglich. Größter Minuspunkt ist allerdings die Ein- und Ausfahrt sowie die Straße „Im Winkel“. Hier passen kaum zwei Fahrzeuge aneinander vorbei. Noch gefährlicher wird die Situation allerdings, wenn die großen Löschfahrzeuge, aktuell hat die Feuerwehr ein modernes Tanklöschfahrzeug sowie ein Löschgruppenfahrzeug, zum Einsatz ausfahren. Hinzu kommt noch ein kleineres Mannschaftstransportfahr-zeug.



Neuer Standort und Eiche sind sicher

Nun steht fest, dass die Feuerwehr auf ihre Wunschfläche neben dem Friedhof gegenüber Webers Hof ziehen kann. Wenn alles im Zeitplan bleibt, dann könnten die Bauarbeiten bereits Ende diesen Jahres starten. Allerdings scheint eine Fertigstellung 2022 relativ unwahrscheinlich. Das hängt mit dem Baufeld zusammen. Hier muss unter anderem sehr viel Erdreich abgetragen und wieder mit Beton entsprechend aufgefüllt werden. Zuvor müssten auch noch Archäologen das Gelände begutachten.



Wenn das Gebäude einmal fertig sein sollte, haben die Farsleber eines der modernsten Gerätehäuser in der Region. Ausgebaut werden soll dieses in zweigeschossiger Form. Im Erdgeschoss befinden sich zukünftig drei Fahrzeugstellplätze und eine Werkstatt. Zudem wird die 4,90 Meter Fahrzeughalle mit einer sensorgesteuerten Abgasabsauganlage ausgestattet. Auch eine Stiefelwäsche ist geplant. Außerdem sollen im Erdgeschoss die Sanitärtrakte sowie ein barrierefreies Klo entstehen. Vor dem Gerätehaus soll zudem eine Ladestation für Elektrofahrzeuge gebaut werden. Im Dachgeschoss stehen zukünftig 160 Quadratmeter zur Nutzung bereit. Diese werden durch die Farsleber Kameraden, nachdem grundlegende Arbeiten beendet sind, in Eigenleistung fertiggestellt. Um die neue Energiesparverordnung einzuhalten wird das Dach unter anderem mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet und das Gebäude durch eine moderne Heizungsanlage gespeist. Ein Punkt scheint jedoch bei der Gestaltung des Ersatzneubaus noch seitens der Kameraden in der Kritik zu stehen. Die Tore der Feuerwehr sollen nämlich Beige und nicht rot werden. Ob es hier noch eine Änderung geben wird, werden die zukünftigen Detailplanungen zeigen.



Gebäude am Wunschstandort wird gespiegelt

Was die Farsleber besonders freuen dürfte, ist der Erhalt der alten Eiche. Eigentlich sollte diese für die neue Feuerwehrausfahrt weichen. Die Alternative wäre gewesen, dass die Kameraden zugunsten der Nichtfällung an einen anderen Standort hätten ziehen müssen. Hier hatte die Stadtverwaltung unter anderem ein Grundstück am Ortsrand in der Nähe des Sportplatzes in Erwägung gezogen. Die Kameraden der Farsleber Feuerwehr hatten dies allerdings kategorisch abgelehnt. Ortswehrleiter Matthias Fischer hatte damals schon gegenüber der Volksstimme erklärt, dass das neue Gerätehaus im Ort entstehen müsse. Allerdings wird das Gebäude am Wunschstandort in der Planung nun gespiegelt. Somit muss nun nur eine Kastanie weichen. Dafür soll es entsprechende Ersatzpflanzungen in Farsleben geben.



Der Bau ist mit rund 987.000 Euro veranschlagt. Entsprechende Fördermittel wurden für das laufende Haushaltsjahr beantragt und sollen auch bereits vorläufig bestätigt sein.