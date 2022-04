Silvester in Wolmirstedt ohne Partys und Raketen

Zum zweiten Mal steht Silvester im Zeichen der Corona-Pandemie, zum zweiten mal kommt es vor allem darauf an, Abstand zu halten. Welche Möglichkeiten haben die Wolmirstedter, den Jahreswechsel zu feiern?

Wolmirstedt - Es gab Jahre, da hatten Wolmirstedter die Qual der Wahl: Silvesterfeiern wurden überall angeboten, im Katharinensaal, im Bürgerhaus, in der Mühle, der Glucke... überall sorgten Musik, Tanz, Sekt, Pfannkuchen und Luftschlangen für die ausgelassene Stimmung zum Jahreswechsel. Wer zu Hause feiern und nachts auf der Straße ein Feuerwerk zünden wollte, hatte ebenfalls alle Optionen. Doch in diesem Jahr ist es anders. Was geht überhaupt?