Die Weihnachtsmänner der Spendenausfahrt kommen aus ganz Sachsen-Anhalt. Mit ihren DDR-Kultfahrzeugen ging es bis nach Magdeburg. In diesem Jahr sollen die Einnahmen dem Tierschutz zu Gute kommen.

70 Kostümierte beteiligten sich an der Weihnachtsausfahrt.

Wolmirstedt. - 70 verkleidete Weihnachtsmänner und ihre Simsons versammelten sich am Sonnabend auf der Wolmirstedter Schlossdomäne. Wie in jedem Jahr machten sie sich von dort aus zu ihrer jährlichen Weihnachtsausfahrt auf, die auf dem Domplatz Magdeburg endete. Dabei standen aber nicht nur die DDR-Motorräder im Vordergrund.

„Wir sammeln für den Tierschutzverein Wolmirstedt, weil wir wissen, wie dringend dort das Geld benötigt wird“, sagte der Organisator der Simsonfreunde Börde Fabian Müller. Schon vor der Abfahrt waren über 400 Euro in der Spardose.

Bereits zum dritten Mal wurde die Tour zu diesem Weihnachtsfest veranstaltet. Es kommen immer mehr Simsonfreunde dazu. „Wir haben sogar Teilnehmer aus Quedlinburg und Helmstedt dabei. Etwa 80 Prozent der Fahrer kommen aber aus der Börde“, schätzte Müller ein.

Willkommen war jeder, der ein DDR-Fahrzeug fuhr – auch Trabbis. Es gab nur eine Bedingung: Die Fahrer mussten als Weihnachtsmann verkleidet sein. Der Kreativität waren dabei keine Grenzen gesetzt. Vom Grinchkostüm über beklebte Helme bis zum Weihnachtsbaum auf dem Anhänger war alles dabei.

Und auch das Wetter hat mitgespielt. „Im letzten Jahr war es neblig und wir hatten Minusgrade. Da ist der rote Mantel beim Fahren steif gefroren“, erinnerte sich Fabian Müller.

Noch bis zum 20. Dezember sammeln die Simsonfreunde für das Tierheim. Gespendet werden kann per Überweisung oder per Paypal. Infos via Facebook unter „Simsonfreunde_boerde“.