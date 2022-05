Sind Pfarrhäuser in Wolmirstedt nicht mehr gefragt?

Wolmirstedt - Stolz erhebt sich das Pfarrhaus in Wolmirstedts Farsleber Straße, es steht seit 121 Jahren dort, wurde von 1900 bis 1901 direkt neben dem Friedhof gebaut. Der Backsteinbau steht unter Denkmalschutz und bietet einer großen Pfarrerfamilie Platz. Doch das Interesse, in diesem Haus zu wohnen, hält sich in Grenzen, große Pfarrerfamilien scheinen rar zu sein. Was bedeutet das für die Zukunft des Hauses?