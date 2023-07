Mit der Ankündigung der Ansiedlung des Hightech-Unternehmens „Sioux“ wird es neue Arbeitsplätze geben, aber auch neue Aufgaben für die Gemeinde. Was „Sioux“ für Barleben bedeutet.

„Sioux“ investiert 20 Millionen Euro in Barleben

Gute Stimmung herrscht bei Bürgermeister Frank Nase, Geschäftsführert Leon Gioesen, Wirtschaftsminister Sven Schulze sowie Andea Voß von der Investitions- und Marketinggesellschaft (von links) während der Verkündigung der Ansiedlung von „Sioux Technologies“ in Barleben.

Barleben - Im Wintergarten des Verwaltungsgebäudes in Barleben geht es am Mittwoch betont ausgelassen zu. Neben „Sioux“-Geschäftsführer Leon Giesen und Landeswirtschaftsminister Sven Schulze beantwortet auch Barlebens Gemeindebürgermeister Frank Nase (beide CDU) die Fragen der versammelten Journalisten. Auch Andrea Voß von der Investitions- und Marketinggesellschaft hat gut lachen. Denn gemeinsam verkünden sie mit der Ansiedlung des niederländischen Hightech-Unternehmens weiteren Zuwachs für die Gemeinde. Doch was hat Barleben davon?