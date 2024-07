Streit um Tagesordnung Überraschende Absage: Warum Wolmirstedts neuer Stadtrat nicht tagen konnte

Der neue Stadtrat von Wolmirstedt konnte sich nicht wie geplant am 4. Juli konstituieren. Bürgermeisterin Marlies Cassuhn sagte die Sitzung einen Tag zuvor ab, was zu erheblichen Diskussionen und Unmut führte. Was hinter der Absage steckt.