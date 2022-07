So bunt endet die Sanierung des Meitzendorfer Kindergartens

Mehr als eineinhalb Jahre wurde die Kita „Birkenwichtel“ in Meitzendorf umgebaut und saniert. Doch fehlt noch ein letzter Baustein, an dem die Kita-Knirpse nun kräftig mitwirken können.

Gemeinsam mit Künstler Christoph Ackermann gestalten die Knirpse der „Bärengruppe" - darunter Pepe und Mia - eine Mauer auf dem Außengelände der Kita in Meitzendorf.

Meitzendorf - Ganz konzentriert steht Pepe an einer etwa einen Meter hohen Mauer in der Kita „Birkenwichtel“ in Meitzendorf. Mit spitzer Zunge und ruhiger Hand pinselt der siebenjährige Blondschopf weiße Farbe auf den vorbereiteten Untergrund.