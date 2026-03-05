Fabian Müller aus Jersleben ist offenbar in der Erfolgsspur. Erst die Übernahme eines Marktes im Sülzetal, dann die Rettung des Discounters in Samswegen. Nun steht die Eröffnung eines weiteren Nahversorgers an, dieses Mal in Klein Wanzleben.

Fabian Müller (links) betreibt mittlerweile drei „nah & gut“-Filialen. Jene in Klein Wanzleben wird heute wiedereröffnet. Gastwirt Christian Trieger präsentiert sich mit seinen Produkten als regionaler Partner.

Jersleben/Klein Wanzleben - Eigentlich betreibt Fabian Müller aus Jersleben den Einkaufsmarkt „nah & gut“ in Klein Wanzleben schon seit September vergangenen Jahres. Doch seit dem 19. Februar sind die Pforten geschlossen. Grund: Dieser Tage laufen die letzten Umbauarbeiten, denn schon bald ist wieder für Kunden geöffnet.