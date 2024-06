Die Schüler des Ecole Gymnasiums in Barleben haben in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Barleben den Verkehr gezählt. Orte, an denen viele Schüler unterwegs sind, zählten zu den Punkten, an denen die Schüler sich morgens und nachmittags aufgestellt haben, wie etwa auch am Kreisverkehr Meitzendorfer Straße.

Foto: Kristina Reiher