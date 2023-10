Sonniges Herbstwetter und ein buntes Angebot lockten am Mittwoch in den Park. Im Schlosskeller konnten Kinder singen und basteln.

So schön war das Kartoffelfest im Bürgerhaus

Kartoffelfest im Bürgerhaus - die Feuerstelle zog magisch an.

Wolmirstedt. - Ein wenig haben die Organisatoren des Kartoffelfestes gebangt, ob Kinder und Familien kommen, ob das Kartoffelfest des Bürgerhauses genug Gäste findet. Gleich zu Beginn war klar, die Sorge war unbegründet. Das Haus war voll.

Zunächst versammelten sich fast alle Besucher im Schlosskeller und folgten dem Mitmachmusical. Das handelte von den Drachen gi und Papyrus und die Darsteller Tine und Max animierten die Kinder zum Mitsingen, Mitrechnen und Rufen. Die Jüngsten ließen sich gern darauf ein, riefen mit Feuereifer zur Bühne hinauf.

Andere Kinder hielten im Schlossgarten bereits Stockbrot übers Feuer, die kleine Feuerstelle blieb den gesamten Nachmittag lang dicht umlagert.

Beim Kindermusical im schlosskeller ließen sich die Kinder nicht lange bitten und machten mit. Foto: Gudrun Billowie

Als sich die Familien auf den Heimweg machten, wurde es bereits dunkel. Doch für solche Lichtverhältnisse waren sie gewappnet. An mehreren Basteltischen konnten die Kinder zusammen mit ihren Familien Laternen in Form von Eichhörnchen, Fuchs und Igel bauen. Mit einem LED-Licht ausgestattet bringen sie Helligkeit in die Herbstabende.

Die nächste Veranstaltung für Kinder und ihre Familien steht bereits im Programm. Am Nikolaustag, Mittwoch, 6. Dezember, wird zu einem Kinderweihnachtssingen eingeladen. Nähere Einzelheiten werden noch bekannt gegeben.