Zukunftsmusik? Nur vier Tage arbeiten, aber fünf bezahlt bekommen. Viele Gewerkschaften sind dafür. In Wolmirstedts Betrieben und in der Verwaltung bleibt die Skepsis. Ein Handwerksbetrieb dagegen zeigt Interesse.

So steht es um die 4-Tage-Woche in Wolmirstedt

Wolmirstedt - Vier Tage arbeiten und drei Tage frei. Das ist der Traum vieler Menschen. Einer Forsa-Umfrage zufolge befürworten 71 Prozent der Deutschen dieses Arbeitsmodell. In Belgien ist die Einführung der Vier-Tage-Woche bei vielen Arbeitnehmern und Arbeitgebern auf großes Interesse gestoßen. Erprobt wird sie derzeit in Island und Spanien. Angekündigt hat nun auch die Gewerkschaft IG Metall bei der neuen Tarifrunde in der Stahlbranche die Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich zu fordern.