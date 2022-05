So viele Schäden hat Sturmtief Zeynep in Wolmirstedt angerichtet

Das Sturmtief Zeynep hat am Wochenende,18. und 19. Februar, mehrere Schäden angerichtet. Warum dennoch vielerorts Schlimmeres verhindert wurde, hat mit Feuerwehrleuten und aufmerksamen Bürgern zu tun.

Wolmirstedt - Eine große Kiefer ist in Farsleben auf das Dach eines Einfamilienhauses gekracht. Wie hoch der Schaden ist, lässt sich noch nicht beziffern. Zunächst rückten die Feuerwehrleute an, fuhren die Drehleiter aus, zückten die Kettensägen, zerlegten den Baum Stück für Stück, nahmen die Last vom Dach. Andere Hausbesitzer hatten mehr Glück. Gefährlich schwankende Bäume wurden rechtzeitig gemeldet und eingekürzt, bevor sie auf angrenzende Dächer stürzen.