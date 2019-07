74 Jugendliche und junge Erwachsene verbringen in diesem Jahr ihr zweiwöchiges Sommercamp auf Korsika. Vor der Abfahrt am frühen Donnerstagmorgen haben sie sich vor der Werk- und Kulturscheune in Loitsche versammelt. Am 7. August kehren sie in die Heimat zurück. Foto: Detlef Eicke

Auf große Fahrt ist die evangelische Jugend im Kirchenkreis Haldensleben-Wolmirstedt aufgebrochen. Das Reiseziel ist Korsika.

Loitsche l Das Gelände der Werk- und Kulturscheune gleicht einem Ameisenhaufen am frühen Donnerstagmorgen. Kurz nach 6 Uhr trudeln die ersten Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Loitsche ein. Bepackt sind sie mit Koffern, Reisetaschen, Zelten und all den Dingen, die für das Leben im Beachcamp erforderlich sind. Vor der Scheune steht ein doppelstöckiger Reisebus. Ruck zuck verschwindet das Reisegepäck im Bauch des Busses. Der Jugendbus der Verbandsgemeinde Elbe-Heide wird zum Transport von Materialien eingesetzt.

Benjamin Otto, Gemeindepädagoge bei der evangelischen Jugend, nimmt die 59 Reiseteilnehmer, sie sind im Alter zwischen 13 und 20 Jahren, in Empfang. Für die Ferienfahrt auf die Mittelmeerinsel hat sich Otto, der Chef der Mission, fachkundige Verstärkung ins Boot geholt. Mit an Bord gehen Gemeindepädagoge Martin Zander aus Niederndodeleben und die Gemeindepädagogin im Vikariat Dörte Tönniges aus Magdeburg. Außerdem unterstützt ein mehrköpfiges ehrenamtliches Helferteam. Chefkoch ist wie in den vergangenen Jahren Thomas Brüggemann aus Loitsche. Ihm assistieren Juliane Drewes aus Loitsche und Ivo Saeger aus Zielitz. Auch eine Campband ist dabei, die für die musikalische Unterhaltung sorgt.

74 Teilnehmer

Bis heute haben die Sommeraktivitäten der evangelischen Jugend eine rasante Entwicklung genommen. Vor acht Jahren zur Premiere fuhren 36 Teilnehmer in die Ferien. In diesem Jahr ist die Zahl der Mitfahrer auf das Doppelte angewachsen. „Wir werten das als Zeichen wachsender Beliebtheit. Das Interesse ist groß, auch an den Programmen, die wir für die beiden Wochen zusammengestellt haben. Nicht von ungefähr stehen 74 Namen in der Teilnehmerliste“, erzählt Benjamin Otto.

Das Projekt sei eine Jugendbildungsmaßnahme, die außerhalb der Schule stattfinde, stellt der Gemeindepädagoge klar. „Sport und Strand, Ausflüge in das Inselinnere, Schluchtenwandern oder Canyoning gehören ebenso dazu wie ein abwechslungsreiches Workshopangebot mit Batiken, Löten, Textildesign oder Bänderknüpfen.“

Straffes Programm

Die Tage während des Beachcamps sind straff durchgeplant. Nach einem Frühstücksbüffet gibt es jeden Vormittag das Plenum. Hier hier werden aktuelle Themen für Jugendliche aufgegriffen. „Beispielsweise geht es um Fremd- und Selbstwahrnehmung, um die persönliche Darstellung in den sozialen Medien. Es geht aber auch darum, welches Bild sie von der Welt haben oder sich schaffen. Selbstverständlich diskutieren wir auch christliche und ethische Fragen“, so der Gemeindepädagoge. Nachmittags gibt es Workshopangebote und natürlich immer den Strand.

„Die Jugendlichen sollen eine spannende Zeit erleben dürfen. Daher besteht das Ehrenamtlerteam aus jungen Erwachsenen. Ihnen gilt unser Dank, denn sie opfern ihre Freizeit, um anderen ein besonderes Ferienerlebnis zu ermöglichen. Danke auch an die Verbandsgemeinde für die Bereitstellung des Jugendbusses.“