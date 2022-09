Überraschung Spendenaktivist aus Loitsche erhält 10.000 Euro für den guten Zweck

Dietmar Neubauers Aktionen sind inzwischen in der Region bekannt. Die von ihm organisierten Spendenaktionen kommen dem Kinderhospiz in Magdeburg zu Gute. Erst kürzlich hatte er betroffenen Familien aus dem Kinderhospiz zu einem Urlaub an der Ostsee verhelfen können. Doch über den neuesten Spendeneingang ist Dietmar Neubauer sehr erstaunt.