Nach einer Spendenaktion sollen auf dem öffentlichen Spielplatz in Samswegen zwei neue Geräte Einzug halten. Diesmal aus Metall.

Samswegen l Momentan ist der Spielplatz in Samswegen aufgrund der eisigen Temperaturen nicht so häufig frequentiert. Doch spätestens mit dem Einzug des Frühlings zieht es junge Familien mit Kindern wieder mehr nach draußen. Allerdings gibt der Spielplatz derzeit noch einen eher traurigen Anblick ab. Das Holz ist in die Jahre gekommen, eine Kletterente und die Schaukel waren in der Vergangenheit bereits demontiert worden. Die Gemeinde habe nicht in Wartung und Pflege des Spielplatzes investiert, hatte Ortsbürgermeister Burkhard Wohlfarth in einem früheren Gespräch mit der Volksstimme kritisiert.

Nun aber soll der Spielplatz bald wieder neuen Glanz erhalten. Wie Alexandra Cop, Vorsitzende des Samsweger Spiel- und Sportvereins (SSV) und Mitglied im Ortschaftsrat, auf der jüngsten Sitzung des Gremiums mitteilte, sollen als Ergebnis einer gemeinsamen Spenden-Initiative von SSV und Ortsrat zwei neue Spielgeräte angeschafft werden.

„Wir haben insgesamt circa 4500 Euro an Spenden an die Gemeinde übergeben“, sagte Alexandra Cop. Ein Teil davon sei jedoch auch für die Kita und Schule gedacht. Von dem Geld für den Spielplatz sollen nun eine neue Wippe sowie eine Schaukel gekauft werden – und zwar aus witterungsbeständigerem Metall. „Das Problem war, dass das Holz durch Nässe in Mitleidenschaft gezogen worden war“, erläuterte Alexandra Cop. Die Wippe koste um die 1200 bis 1400 Euro, Angebote für eine Schaukel sollen noch eingeholt werden. „Wir sind bestrebt, spätestens im Sommer die neuen Spielgeräte stehen zu haben“, sagte die Ortsrätin.

Bilder Zusammen mit dem Ortsrat hatte der SSV die Spendenaktion ins Rollen gebracht. Foto: Vivian Hömke



Der Rutsche aus Metall kann die Feuchtigkeit nicht so viel anhaben wie den Holzspielgeräten. Foto: Vivian Hömke



Bevor es jedoch so weit ist, wollen sich die Verantwortlichen noch einmal mit dem TÜV abstimmen. Dieser prüft die Spielgeräte vor allem auf ihre Stabilität und Standfestigkeit, nimmt aber beispielsweise auch die Bodenbeschaffenheit, Sicherheitsabstände und Fallhöhen auf Spielplätzen unter die Lupe.

Später sollen die noch stehenden Holzgeräte zudem einen neuen Farbanstrich erhalten.