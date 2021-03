Warum Dominick von Waaden seine Zuversicht nicht verliert.

Wolmirstedt (gi) l Dominick von Waaden war dabei, als ein 40-Tonner voller Hilfsgüter Richtung Mallorca gestartet ist (Volksstimme berichtete). Der Transport ist inzwischen angekommen. Lebensmittel, Spielzeug, Hygieneartikel und Kleidung sollen auf der Urlaubsinsel diejenigen unterstützen, die wegen des fehlenden Tourismus in echte Notlagen geraten sind. Die Aktion wurde von den Barber-Angels ins Leben gerufen, einem Magdeburger Verein, der Bedürftigen kostenlos die Haare schneidet. Der hatte Hilferufe aus der Bruderschaft Mallorca erhört und Spenden gesammelt, das Wolmirstedter Unternehmen SBB hat den Transport übernommen. Den Namen SBB trägt auch die Profi-Basketballmannschaft, in der Dominick von Waaden zu Hause ist.



Diesem zu-Hause-Gefühl kann auch der Lockdown nichts anhaben. Der 21-jährige denkt gar nicht daran, seine gute Laune zu verlieren. „Ich schaue in die Zukunft, zu meinem zukünftigen Selbst.“



Man muss sich um sich selbst kümmern

Damit sein zukünftiges Selbst später auf dem Spielfeld Gegner bezwingen kann, hält er sich akribisch an den Trainingsplan des Trainers Eiko Potthast. Athletik-Übungen lassen sich allein zu Hause absolvieren, manchmal schauen die SBB Baskets-Spieler und der Trainer auch über die Internetplattform Zoom einander zu. Mit der Motivation hat der junge Mann kein Problem: „Als Profisportler muss man sich um sich selbst kümmern.“



Die Saison wurde im November wegen Corona abgebrochen. Der Basketballer nimmt es positiv: „Dann wird es eben eine sehr lange Off-Saison, ein sehr langer Sommer ohne Spiele.“ Da lasse sich viel an der Technik feilen.



Aufstieg in die zweite Bundesliga ist das Ziel

Aber wie können Basketballspieler ausprobieren, wie reif die Technik ist, wenn sie keine Gegner haben, weil alle Spiele abgesagt sind? Solche Fragen will Dominick von Waaden nicht beantworten, er blickt unbeirrt nach vorn: „Wir wollen in die zweite Bundesliga aufsteigen. Wenn dieses Ziel erreicht ist, ist es egal wieviele Spiele wir dafür brauchten.“ Ob Publikum dabei sein wird, kann noch niemand sagen. „Es ist toll, wenn die Halle der Freundschaft voll ist, aber wenn wir ohne Publikum spielen“, hat er beobachtet, „dann schweißt das die Mannschaft sehr zusammen.“



Dominick von Waaden lebt in Wolmirstedt, in der Straße der Deutschen Einheit. Noch hält ihn die Hoffnung auf baldige Spiele aufrecht. Seine Freunde trifft er im Video-Chat, seine Eltern hat er lange nicht gesehen. Die leben in Kalifornien und Dominick von Waaden hofft, im Sommer dort zu sein. Dann können sie sehen, wie lang seine Haare nachgewachsen sind. Die hatte er zugunsten Krebskranker für die Perückenherstellung gespendet.