Sportangebot in Dahlenwarsleben wird gut angenommen

Das neue Freizeitprogramm der Gemeindesozialarbeiters in Dahlenwarsleben wird gut angenommen. Zum Auftakt kamen 18 Kinder.

Ella Klett amüsiert sich prächtig mit ihren Spielkameraden und möchte auch das nächste mal wieder in die Dahlenwarslebener Sporthalle kommen.

Dahlenwarsleben - Reger Trubel, laute Kinderstimmen und Anfeuerungsrufe ertönen am Montagnachmittag aus der Turnhalle an der Dahlenwarslebener Grundschule. Erstmals hatte Gemeindesozialarbeiter Steffen Niemann Kinder und Jugendliche eingeladen, gemeinsam ihre Freizeit zu verbringen. Ob Sport, Spiel oder Abhängen - die jungen Leute können selbst entscheiden, was sie machen wollen.