Freie Um-Welt-Schule Sportliche Stafette reist durch Angern

Die Freie Um-Welt-Schule beteiligt sich auch in diesem Jahr an der Bewegungsinitiative „Jugend trainiert für Olympia und Paralympics“. 18 olympische und paralympische Disziplinen standen zur Auswahl. Die Angeraner Schüler zeigen ihr Können im Handball und in der Leichtathletik.