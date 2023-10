Ein Dorf feiert Halloween: Spuk in den Höfen zieht zahlreiche Besucher an. Spannende Aufgaben sind zu lösen. Die besten Kostüme werden prämiert und es wird bis in die späten Abendstunden ausgelassen gefeiert.

Ausgelassene Stimmung herrschte bem Spuk in den Höfen in Dahlenwarsleben.

Dahlenwarsleben. - Auch wenn es offiziell erst am 31. Oktober gruselt und spukt, so waren bereits am vergangenen Sonnabend in Dahlenwarsleben viele gruselige Gesellen anzutreffen. Die Dahlenwarsleber Höfe luden wieder zum schaurig schönen Rundgang durch das Dorf ein. Groß und Klein spukte durch die Straßen in originellen und aufwendigen Kostümen, welche die Betrachter schon das Gruseln lehrten.

Organisiert wurde das Spektakel von Dahlenwarsleber Vereinen und Betrieben, dem Ortschaftsrat, dem Heimat- und Kulturverein, der Kinderjugend, Herzblut, Buhtzi, Grün Weiß Dahlenwarsleben, Beauty Barn, der Freiwilligen Feuerwehr Dahlenwarsleben und dem Landadel. Ganz unter dem Motto des Halloween Festes waren viele Geister, Dämonen und andere Gestalten aus der Unterwelt unterwegs und sorgten für inszenierten Grusel und auch viele beeindruckende Fotomotive.

Die Vogelscheuche gewann beim Kostümwettbewerb der Erwachsenen. Foto: Niedere Börde

Die Einwohner hatten keine Mühen gescheut, auch die Häuser und Straßen in eine schaurige Kulisse zu verwandeln. Gerippe und Spinnweben und ihre übergroßen, behaarten Bewohner bevölkerten die Häuserwände und Einfahrten, so dass sich die Besucher des Spektakels fast in der Unterwelt selbst wähnten.

Vom Einbruch der Dunkelheit an streiften Skelette, Untote und andere Dämonen durch die Dorfstraßen und auf einer Stempelkarte sammelten sie die Nachweise ihrer Besuche auf den einzelnen Höfen. Dort gab es verschiedene Aufgaben zu lösen und wenn diese erfolgreich gemeistert waren, gab es neben einem Stempel auch Süßes für die Geister.

Celle & Basti sorgten für gute Musik. Foto: Steffi Pretz

Der Kneiper Stefan Buhtz ist seit eh und je im Veranstaltungsteam und hatte gemeinsam mit anderen Organisatoren auch einen Lageplan zur besseren Orientierung vorbereitet. Auf diesem war genau ersichtlich, wo sich die elf Pforten zu den schaurigen Unterwelten auf den Höfen öffneten und wo die Stempel eingesammelt werden konnten. Die Karte musste vollständig ausgefüllt sein und den Besuch aller Gruselorte im Dorf nachweisen.

Bei den Kinderkostümen holte sich Amy den ersten Preis. Foto: Niedere Börde

Ein paar Stunden und viele erfolgreiche Schreckmomente weiter fanden sich alle Verkleideten mit voller Stempelkarte auf dem Sportplatz, der letzten Station, die es zu begruseln galt, ein. Dort wartete leckeres Essen und Trinken auf die seelenlosen Geschöpfe, denn auch sie brauchten nach dieser Wanderung ein bisschen irdische Stärkung. Aber auch Gäste in zivil nutzten diesen Abend für geselliges Beisammensein auf dem Sportplatz. „Celle & Basti“ sorgten mit Musik für gute Laune und erfüllten Musikwünsche am laufenden Band. Die beiden DJs vom Dahlenwarsleber Sportverein haben schon viele Veranstaltungen begleitet und sorgten auch beim schaurigen Finale dafür, dass die Gäste ausgelassen zur Musik tanzten. Kulinarisch war für jeden Geschmack etwas dabei, sowohl Deftiges vom Grill als auch Waffeln für die Naschkatzen waren begehrt.

Das Dorf war gruselig geschmückt. Steffi Pretz

Zu späterer Stunde wurde dann das originellste Kostüm der Kinder und auch der Erwachsenen gekürt. Als Sieger beim Kinderkostüm ging ganz klar Amy als Skelett hervor, gefolgt von der kleinen Spinne auf Platz zwei und dem Werwolf, der sich auf den dritten Platz gruselte. Bei den Erwachsenen kürte die Jury die Vogelscheuche auf Platz eins. Die Gewinner freuten sich über die Preise und alle Beteiligten über diesen gelungenen Abend.