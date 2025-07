Wolmirstedt. - Seit dem ersten Spatenstich für das neue Stadion am 22. Mai wurden große Erdmassen bewegt, die Fläche für die archäologischen Grabungen freigelegt. Nun sucht ein Grabungsteam auf 20.000 Quadratmetern nach Spuren der Vergangenheit. Voruntersuchungen hatten gezeigt, dass mit Funden zu rechnen ist. Hinzu kommt: Menschen siedelten gern an Flüssen, also auch an der Ohre.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.