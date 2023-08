Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Na, hoffentlich gibt es am Ende in der kleinen Stadt Wolmirstedt genug Sportler, die das neue Stadion nutzen und – ganz wichtig – gibt es genug Trainer, die den Nachwuchs trainieren. Sonst sind die rund 9,5 Millionen für den Neubau kaum zu rechtfertigen, zumal ein Stadion in den Wintermonaten leersteht. Es muss erlaubt sein, die Investition angesichts steigender Kosten zu hinterfragen, sich vielleicht tief in die Augen zu schauen und sich auf kleinere „Brötchen“ zu einigen.