Großprojekt in Wolmirstedt Stadt verärgert: Deutschlands größter Batteriespeicher soll doppelt so groß werden

Das geplante Batterieprojekt in Wolmirstedt soll dem Bauantrag zufolge nun mehr als doppelt so groß werden, wie ursprünglich gedacht. In einer Sondersitzung hat der Stadtrat entschieden, das Einvernehmen zum Bauantrag zu verweigern.