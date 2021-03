Das Gelände am Ende der Fabrikstraße in Wolmirstedt ist eine illegale Müllhalde. Das soll jetzt geändert werden.

Wolmirstedt l Wer die Fabrikstraße bis zum Ende geht, sieht am Nabu-Gelände heruntergetretene Zäune, wer weitergeht, stößt auf Unmengen Müll, der auf dem Rasen verstreut ist, erblickt Garagen, die keine mehr sind. Dort, wo einst Autobesitzer ihre Fahrzeuge hinter verschlossenen Türen untergestellt haben, stehen jetzt nur noch die Betonhüllen und aus jeder einzelnen quillt unendlich viel Müll. Aus einer dringt lautes Grölen, ein junger Mann radelt fort. Was soll aus diesem Schandfleck am Rande Wolmirstedts werden?



Der Lichtblick zeigt sich in naher Zukunft. „Im Juni sollen die Garagen sowie der Betonweg entfernt und der Boden anschließend aufgefüllt werden“, blickt Günter Lauenroth von der Sachsen-Anhaltinischen Baulandentwicklung (Saleg) voraus. Die Saleg wird das Gelände beräumen, als Ausgleichsmaßnahme für den fünften Bauabschnitt im Neubaugebiet Lindhorster Weg.



Generell gilt, für jede Fläche, die neu versiegelt wird, muss – grob gesagt – eine Naturfläche geschaffen werden. Das ist im Baurecht so festgeschrieben. Es können Bäume gepflanzt, Streuobstwiesen, Feuchtbiotope oder Lebensräume für Bienen angelegt werden. Oder versiegelte Flächen entsiegelt werden, so wie am Ende der Fabrikstraße. Die Saleg wird dort die Garagen abreißen, den Unrat entfernen und das Gelände so herrichten, dass sich Natur entwickeln kann. Darüber hinaus wird ein Wall aufgeschüttet, der das Gelände zumindest ansatzweise vor unliebsamen Besuchern schützt.



Mülltourismus lässt sich kaum eindämmen

Die Garagen gehören der Stadt, sind Bestandteil des Garagenkomplexes „Ohrekomplex“. Sie wurden zu DDR-Zeiten von Privatleuten auf dem kommunalen Grund und Boden gebaut und genutzt. Doch seit der Wende ist alles anders. Eigentum auf fremdem Grund und Boden gibt es nach bundesdeutschem Recht nicht mehr, geregelt ist das im Schuldrechtsanpassungsgesetz.



Auf Grundlage dieses Gesetzes hat die Stadt Wolmirstedt den Garagenbesitzern schon vor über zwei Jahren gekündigt und bis auf sehr wenige Ausnahmen wurden die Garagen vollständig geräumt an die Stadt übergeben. Der Müll kam also später hinzu.



Die Saleg wird bei der Entsorgung nicht allein gelassen. Die Stadt wird unterstützen. Das ist nicht zuletzt dem großen Müllaufkommen geschuldet.



Dass der Ohrekomplex gern als Müllhalde genutzt wird, war lange bekannt. Deshalb hat die Stadt bereits den vorhandenen Rundweg von der Fabrikstraße über den Ohrekomplex bis zur Schwimmbadstraße versperrt, mit Hilfe großer Findlinge zur Sackgasse gestutzt, sodass Autofahrer nicht mehr quasi im Vorbeifahren und unerkannt ihren Unrat entsorgen können. Genützt hat es nichts.



Auch die regelmäßigen Streifen der Regionalbereichsbeamten konnten den Mülltourismus bisher nicht verhindern. Dennoch haben sie ein Auge auf dieses Areal, auch, weil sich Anwohner bereits über das respektlose Verhalten der Jugendlichen beschwert haben, die sich dort treffen. „Im Rahmen der Streifentätigkeit schauen wir regelmäßig nach dem Rechten“, sagt Regionalbereichsbeamter Jens Kaulfuß.



Natur soll sich am Ohreufer weiter entwickeln

Neben dem Garagengebiet wird sich in der Fabrikstraße in den kommenden Monaten noch mehr verändern. Dort, wo es zu DDR-Zeiten Einrichtungen des Gesundheitswesens gab, in unmittelbarer Nachbarschaft des alten WWG-Gebäudes, werden demnächst Baufahrzeuge anrollen und alte und übrig gebliebene Bauwerke entfernen. Auch dafür ist die Saleg zuständig, als Ausgleich für den vierten Bauabschnitt des Lindhorster Weges. Die Renaturierung dieses Areals macht den Weg frei für eine Verlängerung der Ohrepromenade. Diese Verlängerung wünschen sich viele Wolmirstedter.



Der Naturschutzbund (Nabu) hat in der Fabrikstraße bereits einige Vorarbeit geleistet. Eine große Fläche am Ohreufer gegenüber der ehemaligen Zuckerfabrik wurde bereits für die Öffentlichkeit abgeschirmt, sodass sich die Natur dort entwickeln kann. Ein Bienenwagen bietet Insekten eine Heimat, an einer kleinen Anlegestelle können Kanutouren starten. Das Gelände ist eingezäunt, doch auch dieser Zaun wurde bereits heruntergetrampelt. „Wir werden erst am Ende der Renaturierungsarbeiten einen neuen errichten“, sagt Nabu-Chef Jörg Brämer, „solange dort Baufahrzeuge unterwegs sind, macht ein neuer Zaun keinen Sinn.“



Der Nabu wird künftig auch die Renaturierung der Flächen begleiten, die demnächst von der Saleg beräumt werden. Auf längere Sicht soll der gesamte Komplex in die Erholungslandschaft integriert werden, die Natur und Bürgern zur Verfügung steht.