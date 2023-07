Sowohl für die Verbraucher als auch für die Energieversorger waren die vergangenen Jahre eine Herausforderung. Überall sind die Strompreise in die Höhe geschossen. Nun fallen sie deutschlandweit erstmals wieder. In Wolmirstedt könnte er für manche sogar noch weiter sinken.

Wolmirstedt - Mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sind die Kosten, vor allem auf dem Strommarkt, in die Höhe geschossen. Seit einigen Wochen dürfen sich viele Verbraucher aber wieder über gesunkene Preise freuen. Im Juni haben auch die Stadtwerke Wolmirstedt ihre Strom- und Gaspreise gesenkt. 39,27 Cent je Kilowattstunde Strom beträgt aktuell der Arbeitspreis für den Allgemeinbedarf. Auch der Gaspreis liegt derzeit bei unter 18 Cent je Kilowattstunde. Damit ist der Strom in Wolmirstedt sogar günstiger als beispielsweise in Magdeburg, Haldensleben oder Burg.