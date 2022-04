Stammzellenspender auf Rogätzer Marktplatz gesucht

Typisierungsaktion auf dem Marktplatz in Rogätz mit dem Verein "blaue Nase hilft" und Pressesprecher Roger Altenburg.

Rogätz - Mit einem kleinen Stäbchen an den Innenseiten der Wange streichen - das war die Bewegung, die gestern auf dem Marktplatz in Rogätz gern gesehen war. Der Verein „blaue Nase hilft“ war vor Ort, um zur Typisierung zu bitten. Derzeit wird in der Verbandsgemeinde und darüber hinaus nach einem passenden Stammzellspender gesucht, der das Leben der einjährigen Helene aus Burgstall retten könnte.