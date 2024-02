Diebe haben am Wochenende von einer Baustelle in Wolmirstedt Starkstromkabel gestohlen. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Starkstromkabel in Wolmirstedt geklaut

Wolmirstedt. - Unbekannte haben 15 Meter Starkstromkabel gestohlen und damit die Arbeiten auf einer Baustelle in Wolmirstedt lahmgelegt. Die Baustelle befindet sich an der B189 in Höhe der Anschlussstelle zur Autobahn 14. Die Starkstromkabel wurden benötigt, um einen Bohrer zu betreiben.

Die Diebe haben das Wochenende genutzt, der Diebstahl wurde Montagmorgen bemerkt. Als Tatzeitraum gilt Freitag, 16. Februar, 14.30 Uhr bis Montag, 19. Februar, 7.15 Uhr.

Wie hoch der Gesamtschaden ist, konnte noch nicht mitgeteilt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haldensleben unter der Telefonnummer 03904/4780 zu melden.