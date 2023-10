Barleben - Mehrere Monate hatte das Vorhaben der Gemeindeverwaltung die politische Gremienarbeit in Barleben begleitet. Nun hat der Gemeinderat den Deckel zugemacht und das Konzept für die Spendenaktion „Mein Baum für Barleben“ sowie dessen Umsetzung beschlossen.

Damit erhalten Bürger die Möglichkeit, in der Gemeinde Bäume zu spenden - ab einem Mindestbeitrag in Höhe von 400 Euro. Diese Spenden können ganz individuell entsprechend der jeweiligen Lebensereignissen wie Geburten, Jubiläen, Hochzeiten oder Gedenken beispielsweise an verstorbene Angehörige oder Kollegen verbunden werden. Darauf wird auf Wunsch der Spender eine Plakette hinweisen.

Eine Liste ist dem Konzept beigefügt und nennt insgesamt 69 mögliche Standorte in der Gemeinde. Dazu zählen etwa die Rothensee Straße, die ab dem nächsten Jahr saniert werden soll, oder die Bahnhofstraße in Barleben, der Wahlweg sowie der Schnarsleber Weg in Ebendorf oder „Unter den Weiden“ in Meitzendorf. Auch Baumarten werden genannt. So kommen beispielsweise für die Rothensee Straße in Barleben die Schneefelsbirne in Frage, für den Schnarsleber Weg in Ebendorf Obstbäume sowie für „Unter den Weiden“ in Meitzendorf die Nelkenkirsche.

Was ich an dieser Variante nicht so schön finde ist, dass Klein- und Kleinstspender von dem System praktisch ausgeklammert werden. Reinhard Lüder (SPD/Linke)

Die Liste kann demnächst und dann jederzeit auf der Internetseite der Gemeinde Barleben eingesehen werden und wird regelmäßig ergänzt. Außerdem soll im Amtsblatt der Gemeinde, dem „Mittellandkurier“, regelmäßig auf die Möglichkeit der Baumspende informiert werden.

Zwar nimmt die Verwaltung ab sofort Zuwendungen entgegen. Doch die ersten Spendenbäume kommen wohl erst im Winter 2024/2025 in den Boden. Schließlich werden Gehölze während der Vegetationsruhe von November bis März gepflanzt. So ist für Barleber Spendenbäume entscheidend, dass der Spendenbeitrag bis zum 1. Juni bei der Verwaltung eingegangen sein muss. So sieht es das Konzept vor. Andernfalls wird die Pflanzung für die darauffolgenden Vegetationsruhe eingeplant. Sofern von den Baumspendern gewünscht, werden sie über den Zeitpunkt der Pflanzaktion informiert und können dabei sein, um ihre Plakette am Baum zu platzieren.

In Braunschweig kostet ein Baum bis zu 1.800 Euro

Doch stößt die Festlegung über den Mindestbetrag in Höhe von 400 Euro auf geteiltes Echo. Dabei hatte die Verwaltung die Spendenbeiträge aus anderen Kommunen recherchiert. So kostet in Magdeburg ein Spendenbaum ab 390 Euro, in Haldensleben ab 450 Euro und in Schönebeck zwischen 340 und 600 Euro. In Braunschweig ist jeder Spender mit Beträgen zwischen 200 und 1800 Euro dabei.

„Was ich an dieser Variante nicht so schön finde, ist dass Klein- und Kleinstspender, die mal 10 oder 20 Euro geben würden, von dem System praktisch ausgeklammert werden“, befand Reinhard Lüder (SPD/Linke) während der Debatte im Gemeinderat. Er kündigte an, sich seiner Stimme zu enthalten.

Natürlich kann jeder auch weniger als 400 Euro spenden, dies aber nicht an die Erwartung knüpfen, mit einer Plakette verewigt zu werden. Bürgermeister Frank Nase (CDU)

Edgar Appenrodt (FWG/Grüne) verwies auf das allgemeine Spendenkonzept der Gemeinde, „wonach jeder spenden kann, wofür auch immer, natürlich auch für einen Baum“. Doch dies könne nicht unter der Rubrik „Mein Baum für Barleben“ laufen. Seine Begründung: Zu viel Aufwand für die Verwaltung, wenn dann auch Schilder für Kleinstspender angebracht werden müssten. So sah es auch Bürgermeister Frank Nase (CDU). „Es ist zu begrüßen, dass wir uns diesem Projekt zuwenden können und aufwandmindernd auf dem Weg sind.... Mich freut es für jeden Baum, den wir hier erleben können.“ Es lohne sich nicht, für eine 5-Euro-Spende eine Plakette für 20 Euro anzubringen.

Am Ende stimmten 15 Ratsmitglieder für die Umsetzung des Projektes, drei enthielten sich ihrer Stimme.

Am Anschluss stellte Frank Nase noch einmal klar, Kleinstspender nicht ausgeschlossen zu haben. „Natürlich kann jeder auch weniger als 400 Euro spenden, dies aber nicht an die Erwartung knüpfen, mit einer Plakette verewigt zu werden. Wenn jemand auch nur fünf Euro spendet, dann nehmen wir das natürlich gerne, um beim Thema 'Renaturierung/Aufforstung/Ökoflächen' gemeinsam etwas zu tun“, betont er. Nur gingen diese Spenden auf das allgemeine Konto der Gemeinde mit dem Spendenzweck einer Baumpflanzung. „Jeder Euro ist willkommen.“