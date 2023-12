Barleben will wohl aus dem Bundesprogramm zur digitalen Entwicklung aussteigen. Das sind die Gründe.

Im Zuge des „Smart City“-Projektes hatte Barleben Bürgerterminals angeschafft, an denen bestimmte Dienstleistungen des Rathauses angeboten werden. Nun könnte die Gemeinde aus dem Förderprogramm aussteigen.

Barleben - Unter großer öffentlicher Anteilnahme war die Gemeinde Barleben im Jahr 2020 in das Bundesprogramm „Smart Cities“ aufgenommen worden. Dazu hatte es einen Fördermittelbescheid in Höhe von 1,25 Millionen Euro gegeben. Im Ergebnis entstand eine „Smart City“-Strategie mit Vorhaben, wie die Gemeinde lebenswerter gestaltet werden kann. Das Papier gilt als Handlungsinstrument für die Verwaltung auf dem Weg der digitalen Transformation, bildet also die Basis für die nun folgende Umsetzungsphase bis zum Jahr 2027.