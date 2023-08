Barleben - Viel hat sich getan in der vergangenen Monaten im Technologiepark Ostfalen (TPO) in Barleben. Neue Firmen haben sich angesiedelt und weitere Gebäude, wie das der Universität in der Steinfeldstraße oder des Unternehmens „Nadler und Söffker“ in der Otto-von-Guericke-Allee, schossen in die Höhe empor.

Gleich daneben sind bereits seit einem Jahr ebenfalls die Baumaschinen im Einsatz. Im Auftrag des TPO wird nämlich die Otto-von-Guericke-Allee um weitere zwei Fahrspuren erweitert. Baubeginn für die sogenannte Westfahrbahn war im Sommer. Die Kosten für das erste Teilstück belaufen sich laut Angaben des TPO auf etwa 1,4 Millionen Euro.

Nunmehr ist auch das zweite Teilstück fertig und bereits mit der Ebendorfer Chaussee verbunden. Doch für den Verkehr frei gegeben wird sie bis auf weiteres nicht. Schließlich fehlen neben den Markierungen auch die wenigen Meter des letzten Teilstücks am anderen Ende der Chaussee ganz im Süden des Gewerbegebietes. Im Prinzip ist die Straße schon hergestellt. Es fehlt nur noch die Deckschicht.

Doch auch damit ist es nicht getan. Schließlich ist die Kreuzung am Kronsberg – hier endet die Alleenstraße – bisher nur für zwei Spuren ausgelegt. Also muss dieser Bereich der nunmehr vierspurigen Straße angepasst werden. Die Arbeiten sollen in wenigen Wochen starten, wie auf der Baustelle zu erfahren war.

Bäume wurden extra so gepflanzt

Geplant waren die vier Fahrspuren übrigens von Beginn an. Als der TPO baulich entwickelt wurde, waren die Bäume bereits so gepflanzt worden, dass die Otto-von-Guericke-Allee perspektivisch auf vier Fahrspuren ausgebaut werden kann. Somit säumen die Westfahrbahn schon heute ausgewachsene schattenspendende Bäume.

In Zukunft soll der Ausbau nördlich über die Kreuzung der Ebendorfer Chaussee bis zur Höhe des Industrie- und Gründerzentrums weitergeführt werden. Doch dazu müssen die Planungen für den Kreuzungsausbau seitens der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) abgewartet werden. Sie ist der zuständige Baulastträger für die Ebendorfer Chaussee und will die Schnittstelle fit für den zunehmenden Verkehr machen.

Doch stehen die Planungen der LSBB noch ganz am Anfang. Erste Abstimmungsgespräche zwischen der Behörde, der Gemeinde und dem TPO hat es zwar schon gegeben. Doch belastbare Aussagen beispielsweise zum Beginn der Arbeiten oder deren Dauer gibt es noch nicht.

Dabei sind die Pläne der Landesbehörde den Barlebern ein Dorn im Auge. Schließlich hatte der Barleber Gemeinderat zu Jahresbeginn einen anderslautenden Grundsatzbeschluss auf den Weg gebracht, nach dem die Kreuzung möglichst in einen Kreisverkehr umgebaut werden soll. Diese Willensbekundung der Räte soll die Gemeinde gegenüber der zuständigen Landesstraßenbaubehörde im Laufe der weiteren Planungen vertreten. Damit waren die Politiker im übrigen dem Ansinnen des TPO gefolgt.