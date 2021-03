Anwohner wehren sich gegen Pläne zur Erschließung eines Irxleber Wohngebietes. Verkehrsplaner soll klären.

Irxleben (vs) l Eine bisher große Freifläche gegenüber der Kindertagesstätte „Pittiplatsch“ in Irxleben soll in naher Zukunft durch einen privaten Investor mit Wohnhäusern bebaut werden. Die Vorbereitungen dafür laufen. Die Aufstellung einer Änderung des im Jahre 1993 aufgestellten Bebauungsplanes hat der Gemeinderat bereits in seiner jüngsten Sitzung im Februar beschlossen.



Wellen schlugen hoch, als bekannt wurde, dass der Irxleber Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung am vergangenen Mittwoch die Schaffung einer Straßenverbindung zwischen dem Siegweg und der Straße Im Fuchstal diskutieren wollte. Ansinnen war es, neben den beiden Zufahrten aus Richtung Niederndodeleber Straße eine dritte Anbindung an den Siegweg zu schaffen, um nicht nur den Verkehr der Anwohner, sondern auch der Kindertageseinrichtung und der Schule ableiten zu können.



Derzeitige Anliegerstraße ist keine fünf Meter breit

Das aber weckt besonders bei den von der neuen Straßenführung direkt betroffenen Anwohnern des Fuchstales und des Siegwegs die Angst vor Gefahren. Innerhalb kürzester Zeit starteten sie eine Unterschriftensammlung, um ihre Bedenken zu unterbreiten. Sie äußerten ihr Unverständnis, dass über ein „rund 4,80 Meter breites und cirka 50 Meter langes gehwegloses Nadelöhr der Verkehr aus zwei Wohngebieten und in Spitzenstunden der Verkehr im Zusammenhang mit der Grundschule und dem Kindergarten in Richtung Bundesstraße 1 und Autobahn 2 abgeleitet werden soll“. Gleichzeitig warfen sie Fragen, beispielsweise nach der Notwendigkeit und dem Nutzen dieser dritten Zufahrt oder der Möglichkeit, zu verhindern, dass die entstehende Verbindung als Abkürzung zwischen der Niederndodeleber Straße und dem Siegweg oder auch als Ausweichstrecke bei Stau auf der B 1 genutzt wird, auf. In den Fokus rückten sie außerdem die baulichen Einschränkungen und das damit verbundene Unfallrisiko für Fußgänger, Radfahrer und Kinder. So ist die Anliegerstraße nicht einmal fünf Meter breit und hat keinen Fußweg, die Häuser stehen nur knapp drei Meter von der Straße entfernt. 62 Anlieger haben ihre Unterschrift auf die Liste gesetzt.



Sind drei Zufahrten wirklich notwendig?

Nach Aussage des Ortsbürgermeisters Jürgen Heitmüller in der Ortschaftsratssitzung braucht es eine Lösung, um auch die Situation an Schule und Kindertagesstätte zu entzerren, wobei die vorgeschlagene Verkehrsführung nur eine mögliche Variante ist. Eine praktikable Alternative, um den Verkehr zu leiten, hatte Ortschaftsratsmitglied Dr. Thomas Schultze mit einer Einbahnstraße auf dem zu schaffenden Querverbinder zwischen beiden „Fuchstalen“ parat. Sein Ratskollege Matthias Schwenke griff auf eine Aussage des Bauamtes zurück, dass die zwei Ausfahrten in Richtung Niederndodeleber Straße ausreichend sind, und verwies auf den Erholungscharakter des Siegwegs. Spaziergänger und Radfahrer nutzen den Weg sehr rege.



Jürgen Heitmüller wollte zwar die vorgelegten Unterschriften nicht zur Grundlage der Diskussion machen, letztlich wurde der vorliegende Beschluss zur Schaffung einer Straßenverbindung in dieser Form abgelehnt. Da sich die Räte zu einer Bewertung der Möglichkeiten nicht imstande sahen, fiel die Entscheidung, Unterstützung von Fachleuten zu holen. Beantragt wurde, einen Verkehrsplaner mit einer Überprüfung zu beauftragen.



Bei den Anwohnern ist nach der Ortschaftsratssitzung mit der Entscheidung ein wenig Ruhe eingekehrt. Doch ganz wiegen sie sich noch nicht in Sicherheit, dass eines Tages kein Verkehr in Größenordnungen bei ihnen am Haus vorbeifährt. Das letzte Wort haben am 12. April die Mitglieder des Bauausschusses des Gemeinderates der Hohen Börde und am 20. April der Gemeinderat selbst.