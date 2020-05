Zwischen Dahlenwarsleben und Meitzendorf werden Brückenfahrbahn und Autobahnschleifen saniert:

Dahlenwarsleben (vs) l Es gibt weitere Informationen über die Sperrmaßnahmen zwischen Dahlenwarsleben und Meitzendorf. So müssen sich ab dem Montag (4. Mai) Autofahrer im Bereich der A 14-Anschlussstelle Dahlenwarsleben auf Behinderungen einstellen. „Grund dafür sind planmäßige Sanierungsarbeiten auf der Richtungsfahrbahn Stendal, die voraussichtlich bis zum 15. Mai dauern“, teilte das Verkehrsministerium des Landes Sachsen-Anhalt mit. Solange ist hier die Abfahrt voll gesperrt.

Gesperrt werde auch die Auffahrt in Richtung Halle, da zeitgleich die Landesstraße 47 im Bereich der Anschlussstelle unter Vollsperrung saniert wird.

Umleitungen werden ausgeschildert. Fahrzeuge aus Richtung Halle, die ursprünglich in Dahlenwarsleben die A 14 verlassen wollen, müssen vorbei an der Anschlussstelle und werden über die Bundesstraße 71 nach Dahlenwarsleben und Meitzendorf geführt.

Wer von Dahlenwarsleben aus über die A 14 in Richtung Halle fahren will, wird über die B 71, die Anschlussstelle der Autobahn 2 Magdeburg-Kannenstieg, dann in Richtung Hannover bis zum Autobahnkreuz Magdeburg zur A 14 umgeleitet.

„Damit Autofahrer im Bereich der Anschlussstelle später nicht noch einmal mit Verkehrsbehinderungen rechnen müssen, ist die Sanierungsmaßnahme an der L 47 absichtlich in den gleichen Zeitraum gelegt worden“, hieß es weiter aus dem Ministerium. Hier werde die Fahrbahndecke beginnend an der Anschlussstelle Dahlenwarsleben in Richtung Meitzendorf bis zur Kreuzung mit der B 71 erneuert. Das dauert voraussichtlich bis zum 19. Mai. Der Verkehr aus Dahlenwarsleben kommend wird solange über die Kreisstraße 1165 und die B 71 umgeleitet und in der Gegenrichtung über die Kreisstraße 1167 und die B 71.

Die Erneuerung der Fahrbahnschleifen an der Anschlussstelle kostet rund 300.000 Euro, die Erneuerung der Fahrbahndecke der L 47 rund 70.000 Euro.