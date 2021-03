Die Verwaltung hat die Situation auf Gemeindestraßen im Blick. Aber auch der Landkreis ist mit verantwortlich

Wolmirstedt l Für viele Autofahrer sind sie eines der größten Ärgernisse im Frühjahr überhaupt: Schlaglöcher. Vor allem nach den kalten Wintermonaten tauchen diese immer wieder auf den Straßen auf und scheinen sich schlagartig zu vermehren. So auch in Wolmirstedt. Vor allem auf den vielbefahrenen Hauptstraßen wird die Fahrt zum gefährlichen Hindernisparcours.



Wer in diesen Tagen über die Geschwister-Scholl-Straße, die Samsweger Straße oder die Farsleber Straße fährt, der muss Angst um sein Auto haben. Immer wieder zeigen sich Fahrbahnrisse oder Schlaglöcher von ihrer besten Seite und schütteln einen ganz schön durch. Einige Fahrzeugführer hatten diesen Umstand auch gegenüber der Volksstimme bemängelt und die Stadtverwaltung in die Pflicht genommen, dass deren Mitarbeiter nicht ihren Pflichten nachkommen würden. „Es ist ein Unding, dass die Straßen teilweise so schlecht sind“, bemängelt ein älterer Herr, welcher seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte. Die Stadtverwaltung ist allerdings anderer Meinung und kontert. „Wir sind für die benannten Straßen schlichtweg nicht zuständig“, erklärt Simone Heiß vom Fachbereich Stadtentwicklung. Die Geschwister-Scholl-Straße, die Samsweger Straße und die Farsleber Straße seien seien nämlich Kreisstraßen und somit in der Zuständigkeit des Landkreis Börde zu sehen. „Natürlich ist uns der Zustand der Straßen bewusst, wir haben die Mängel auch dementsprechend beim Baulastträger angezeigt.“ Dieser sei zur Straßenschädenbeseitigung aufgefordert worden. Laut Simone Heiß habe es aber auch auf den städtischen Gemeindestraßen kleinere winterbedingte Straßenschäden gegeben. „Diese haben unsere Mitarbeiter mittels Kaltasphalt geschlossen.“



Zwei verschiedene Reperatur-Möglichkeiten

Bei der Beseitigung von Schlaglöchern können zwei verschiedene Reparaturverfahren zum Einsatz kommen. Zum einen wird auf den bereits erwähnten Kaltasphalt gesetzt. Dieser kommt vor allem bei kleineren Straßenschäden zum Einsatz. Der Vorteil dabei ist, dass die Masse ohne großen Aufwand aufgebracht werden und sofort wieder befahren werden kann. Für den Einbau von Heißasphalten wiederum ist meist Spezialtechnik nötig. Schon allein der Transport benötigt einen speziellen Thermobehälter, da die Masse nicht unter einen gewissen Temperaturpunkt (in der Regel 60 Grad Celcius) abkühlen darf. Zudem sind die reparierten Flächen meist nicht sofort wieder befahrbar. Durch den erhöhten Personal- und Technikaufwand ist diese Variante deutlich teurer, als die Kaltasphaltvariante.



Ob und wo ein Schlagloch entsteht, lässt sich nur schwer bestimmen. Dafür seien mehrere Faktoren verantwortlich. „Ein harter Winter, also anhaltende Minusgrade beziehungsweise Frost, spielt immer eine große Rolle für die sogenannten Frühjahrsschäden“, erläutert Heiß weiter. Durch kleine unscheinbare Fahrbahnrisse würde Feuchtigkeit in die Straßendecke eindringen und bei Frost dann regelrecht aufbrechen. „Insofern ist ein strenger Winter immer ein Katalysator für vermehrte Straßenschäden“, erklärt die Sachbearbeiterin abschließend. Wie hoch die jährlichen Kosten für entstandene Straßenschäden und deren Reparatur ausfallen, lasse sich aktuell noch nicht sagen.



Dass der Straßenbaulastträger, sprich der Landkreis, in Wolmirstedt noch offene Stellen zu flicken hat, weiß man in Haldensleben. „Im Rahmen der Erfassung der winterbedingten Schäden an Kreisstraßen sind die zu reparierenden Stellen, unter anderem auch in Wolmirstedt dokumentiert“ , bestätigt Kreis-Pressesprecher Uwe Baumgarten. Teilweise würden die Schäden bereits durch den Eigenbetrieb Straßenbau und -unterhaltung beseitigt. Gearbeitet werde hier nach Dringlichkeitsliste.