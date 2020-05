Wolmirstedter können aufatmen: Der Weg am Amtstor ist wieder offen.

Wolmirstedt (gi) l An der Baustelle Amtstorstraße führt endlich ein Weg für Radfahrer und Fußgänger vorbei. Damit können Menschen wieder zwischen der Elbeuer Straße und der Kernstadt pendeln.

Dieser Weg war tagelang abgeschnitten gewesen, weil es hinsichtlich der Baustelleneinrichtung zu Missverständnissen gekommen war. Die Baufirma war von einer Vollsperrung ausgegangen und hatte die Straße über die gesamte Breite in eine Baustelle verwandelt. Die Stadt hatte hingegen eine Verbindung für Radfahrer und Fußgänger gefordert. Offenbar hat an einer Stelle die Kommunikation nicht funktioniert.

Umweg über Elbeuer Brücke

Das hatte dazu geführt, dass Menschen weggeschickt wurden, den Umweg über die Elbeuer Brücke nehmen mussten. Das ist für Fahrradfahrer womöglich zumutbar, für Menschen, die mit einem Rollator unterwegs sind, jedoch eine kleine Katastrophe. Doch nun ist alles geregelt, der Weg zwischen Amtsbrücke und dem Tor neben der Bibliothek aufgeschottert und gut zu passieren.

Die Bauarbeiten in der Straße Am Amtstor werden bis Mitte Oktober andauern. In der Tiefe wird am Regenwasserkanal gearbeitet, oberhalb werden die Fahrbahn und die Gehwege saniert sowie die Lampen erneuert.