Streit um große Bungalows am Jersleber See

Können Laubenpieper am Jersleber See ihre Bungalows künftig vergrößern? Und wie soll die Gemeindeverwaltung mit mutmaßlich bereits vor handenen Schwarzbauten umgehen?

Gibt es in der Wochenendhaussiedlung am Jersleber See Schwarzbauten? Mit dieser Frage beschäftigen sich aktuell die politischen Gremien in der Gemeinde.

Jersleber See - Wie auch schon der Ortschaftsrat von Meitzendorf haben Mitglieder des Bauausschusses über das aktuelle Planungsrecht am Jersleber See beraten. Hintergrund ist der Antrag einer sogenannten Bauherrschaft auf Erhöhung der zulässigen Grundfläche ihrer Laube in der Bungalowsiedlung am Südufer von derzeit 40 auf 70 Quadratmeter sowie Erhöhung der Geschossflächenzahl. Dies würde eine Änderung eines Bauleitverfahrens nach sich ziehen, die ebenfalls beantragt wurde.