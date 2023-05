Streit um Grundstück am Jersleber See: Könnte es nun eine Lösung für den Natur-Campingplatz geben?

Jersleber See - Werden endlich Nägel mit Köpfen gemacht? Im Streit um das Grundstück am Jersleber See zwischen Barleben und der Niederen Börde könnte am 23. Mai der Sack zu gemacht werden.