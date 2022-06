Strickomi aus Wolmirstedt weiß, wie sich Krieg anfühlt

Die Wolmirstedterin Hilde Bergmann (95) kann kaum noch schlafen. Angesichts der Fernsehbilder ausd er Ukraine kehren die Träume zurück. Sie kennt Krieg und gibt all ihre gestrickten Sachen für Kinder der Ukraine her.

Wolmirstedt - Hilde Bergmann zieht ein kleines Strickpüppchen aus der Tüte. Dann folgen Kleidchen, Mützen, Jäckchen. Die warme Babykleidung hat sie in den vergangenen Wochen gestrickt. Eigentlich sollte Sängerin Helene Fischer davon ein Geschenk für ihr Baby bekommen. Doch dann kam der Krieg und was Krieg bedeutet, hat Hilde Bergmann am eigenen Leibe erfahren.